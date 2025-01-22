NEUWIED – Ausbildungsmesse auf dem Gelände der David Roentgenschule

Nachdem die Ausbildungsmessen der letzten Jahre so große Zustimmung erfahren hatten, waren zur fünften Messe mehr als 90 Betriebe mit ihren Ständen auf dem Gelände der David Roentgenschule vertreten. Landrat und Neuwieder Oberbürgermeister eröffneten kurz 9.00 Uhr am Donnerstag, den 7.Mai die Veranstaltung, auf der sich viele Junge Menschen informieren konnten. Es wurde diskutiert, ausprobiert, gefragt und tonnenweise Infomaterial verteilt. Glücksräder gedreht und so manche neue Erkenntnis über besondere und neue Ausbildungen gewonnen. Vom Schornsteinfeger über Polizei und Bundesweh-Pilot zum Kältetechniker der Krankenschwester oder der Bäckereiverkäuferin. Die Auswahl der angebotenen Ausbildungen im Kreis Neuwied war vielfältig und bunt während der Himmel eher grau blieb. Die Farbe hatte dann auch der Roboterhund der Firma Strabak der seine Runden ferngesteuert auf dem Schulhof drehte, während am Stand von Kreishandwerksmeister Ralf Winn die Interessenten für den Dachdeckerberuf ein Herz aus Schiefer heraushämmern konnten. Ein erfolgreicher Vormittag nicht nur für die Suche nach einer Ausbildung. Neue Techniken, neue Anforderungen und neue Herausforderungen für bekannte Berufszweige für die man sich als zukünftiger Auszubildender entscheiden kann. Der Fachkräftemangel im Handwerk und in der Pflege ist großes Thema, mit dem man sich auf der Veranstaltung überall beschäftigt hat. (mabe) Fotos: Marlies Becker