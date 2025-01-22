WINDEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 548 bei Winden – Minderslachen

Donnerstag, dem 07.05.2026, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der L 548 zwischen Winden und Minderslachen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen zwei entgegenkommende Fahrzeuge frontal zusammen. Ein 62-jähriger Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein 72-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die L 548 derzeit im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegengenommen. Quelle: Polizei