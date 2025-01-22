NEUSTADT – WIED – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L 252 bei Neustadt/Wied

Bereits in dem Zeitraum zwischen 02. September 2025, 00:00 Uhr und 03. September 2025, 10:00 Uhr, kam es auf der L 252 zwischen Ortsteilen Wölsreeg und Unterelsaff zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Schutzplanke auf einer Strecke von ca. zwölf Metern beschädigt wurde. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei