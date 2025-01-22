LAHNSTEIN – Wohnmobil und Wohnwagen auf Winterstellplatz in Brand geraten

In Lahnstein, im Schwarzer Weg, gerieten am 16. September 2025, gegen 00:01 Uhr ein Wohnmobil und ein Wohnwagen auf einem privaten Winterstellplatz in Brand. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Quelle Polizei