WISSEN – Neues vom Bürgertreff Wissen – Logo und E-mail-Adresse

Der Verein Bürgertreff Wissen hat nun ein Logo, geschaffen von Mitglied Elke Bleeser. Die Vereinsmitglieder haben es mit viel Dank und Anerkennung entgegengenommen.

Bunt, dynamisch, vielfältig – das strahlt das Logo aus und entspricht damit genau der Intention des Projekts: Alle Menschen – egal welcher Herkunft, welcher Bildung, welchen Alters und welchen Einkommens – sind willkommen im bald entstehenden Bürgertreff Wissen. Ein Ort im Zentrum der Verbandsgemeinde, wo man sich treffen, miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen, sich unterstützen, Ideen entwickeln kann. Nach dem Motto: miteinander füreinander.

Des Weiteren hat der Verein ab sofort eine eigene E-Mail-Adresse: buergertreff.wissen@gmail.com. Alle, die sich für das Projekt interessieren, können sich hierüber an den Verein wenden. Eine eigene Website ist im Aufbau. Fotos: Erika Uber