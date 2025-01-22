NEUSTADT-WIED – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der K 78

Am 21. Januar 2026 gegen 10:43 Uhr kam es auf der Kreisstraße 78 zwischen der BAB 3 und der Landstraße 270 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und stieß mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Geschädigten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Einsammeln seines beschädigten Außenspiegels fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei