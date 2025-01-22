DIERDORF – Schulwegkontrollen mit erschreckendem Fazit in Dierdorf

Die Polizei Straßenhaus führte am Mittwochmorgen, 21. Januar 2026 im Bereich der Schulstraße in Dierdorf Verkehrskontrollen durch. Zielrichtung der Kontrollen war die ordnungsgemäße Sicherung von PKW-Insassen, insbesondere von Kindern. Es konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer selbst oder Kinder den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In drei Fällen wurden Kinder ohne jegliche Sicherung, sprich erforderlichen Sitz/Sitzerhöhung und Gurt transportiert. Auch wenn am Morgen Zeitdruck herrscht. Es geht um Ihre Sicherheit und um die Sicherheit Ihrer Kinder! Quelle Polizei