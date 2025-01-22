HERSCHBACH – Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B 413 bei Herschbach UWW

Mittwochmorgen, 21. Januar 2026, zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr musste die B 413 bei Herschbach, in der Verbandsgemeinde Selters, nach einem Verkehrsunfall gesperrt werden. Die Fahrerin eines PKWs wollte von Mündersbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf von der B 413 nach links auf die L 305 abbiegen, übersah aber den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW und es kam zur Kollision. Der PKW der Unfallverursacherin wurde durch die Kollision gegen einen weiteren PKW geschleudert. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Quelle Polizei