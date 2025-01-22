VIELBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 307 bei Vielbach

Am 21. Januar 2026 gegen 06:25 Uhr fuhr der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW aus Vielbach kommend auf die L 307 in Richtung Mogendorf auf. Im Auffahrtsbereich der L 307, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs, infolgedessen der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Zusammenstoß fand zwischen den jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite statt. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder denen ein PKW mit entsprechenden Schäden an der Fahrerseite aufgefallen ist. Quelle Polizei