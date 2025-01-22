NEUSTADT-WIED – Digitale Demokratie stärken – Workshop der KreisVolkshochschule sensibilisiert für Fake News und Desinformation

Soziale Medien, Messenger-Dienste und digitale Plattformen sind für viele Menschen wichtige Informationsquellen geworden. Doch mit der Fülle an Informationen wächst auch die Herausforderung, seriöse Nachrichten von gezielt verbreiteten Falschinformationen zu unterscheiden. Die KreisVolkshochschule Neuwied bietet daher in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) den kostenfreien Workshop „Digitale Demokratie verstehen: Ein Workshop zur Sensibilisierung gegenüber Desinformation und Fake News im digitalen Zeitalter“ an.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 5. September 2026, von 9:30 bis 15:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) statt und richtet sich an alle Interessierten, die ihre Medienkompetenz stärken und sich sicherer im Umgang mit digitalen Informationen bewegen möchten.

Im Mittelpunkt des Workshops steht die Frage, wie demokratische Teilhabe im digitalen Zeitalter gelingen kann und welche Rolle ein kritischer Umgang mit Informationen dabei spielt. Die Teilnehmenden lernen, typische Merkmale von Fake News zu erkennen, Quellen kritisch zu hinterfragen und Strategien gegen Desinformation kennenzulernen. Ausgangspunkt sind dabei alltägliche Erfahrungen der Teilnehmenden, bevor die Herausforderungen der digitalen Informationswelt praxisnah beleuchtet werden. Die Teilnahme ist dank einer Landesförderung zur politischen Bildung kostenfrei. Anmeldung und Information: www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813