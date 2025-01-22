DIEZ – 13-jähriges Mädchen aus Diez wird vermisst – möglicher Aufenthalt im Bereich Andernach

Die Vermisste, Aliah B., wurde am Mittag des 14.07.2026 gegen 13:20 Uhr an den Bahnhof nach Diez gefahren. Von dort aus beabsichtigte Aliah nach Andernach zu fahren. Am Abend des 14.07.2026 um 20:50 Uhr bestand der letzte Kontakt über WhatsApp mit der Mutter. Seit Mittwochmorgen (15.07.2026) war jedoch kein Kontakt mehr möglich. Am Mittwoch sollte Aliah wieder nach Hause kommen. Die bisherigen Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich Aliah im Bereich Andernach aufhalten könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der Aufenthaltsort ist gegenwärtig unbekannt.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise: 157 cm groß – Normale Statur – Wirkt älter als 13 – Schwarze, lange Haare – Bekleidung: Schwarze Hotpants – Weißes Oberteil – Weiße Hotpants und rotes Oberteil hat sie noch dabei und könnte sie ebenfalls tragen. Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/GgMLSz6 eingesehen werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, insbesondere die KI Montabaur (kimontabaur.k41(at)polizei.rlp.de) Tel.: 026029226-210 (-212) (-214) oder die Polizeiinspektion Diez (pidiezwache(at)polizei.rlp.de) Tel.: 064326010. Quelle: Polizei