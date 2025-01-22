TRIPPSTADT – Motorradunfall auf der L 500 – Landstraße nach Johanniskreuz bei Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) zeitweise gesperrt

Dienstagnachmittag kam es auf der L 500, zwischen Johanniskreuz und Trippstadt, zu einem Motorradunfall. Ein 65-Jähriger war auf der kurvigen Strecke gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Ursächlich dafür war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei seine unangepasste Geschwindigkeit. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Bei dem Sturz wurde auch das Gefährt des Bikers beschädigt. Mindestens 10.000 Euro Schaden lautet eine erste Einschätzung. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die Landstraße für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Trippstadt und Stelzenberg unterstützten die Polizei. Quelle: Polizei