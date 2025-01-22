NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. -Walking Football- 2. E-Bike-Tour der Walking Footballer

Zu einer herbstlichen E-Bike-Tour trafen sich unsere WSN Walking Footballer nebst Anhang und Freunden. Ausgangspunkt war die „Emma“. Bei bewölkten, aber regenfreiem Himmel startete die Gesellschaft zunächst über Schöneberg, Stürzelbach, Rodenbach nach Lautzert. In Lautzert wartete der erste kleine Stopp an der „Dreispitz“. Hier konnte heimatkundliches Wissen aufgebessert und erfahren werden, dass an diesem Punkt die ursprünglichen Grenzen der Grafschaften Wied, Sayn-Altenkirchen und Sayn-Hachenburg zusammenliefen. Die Tour führte weiter über Berod, Wahlrod und Borod nach Ingelbach. In Ingelbach gönnte man sich am Sportplatz eine kleine Pause und stärkte sich mit isotonischen Brauereigetränken. Weiter führte der Weg über Michelbach, durch das schöne Wiesental, zum Bismarckturm. Hier stoppte man kurz für das ein oder andere Foto. Weiter ging es zum Hermann-Löns-Denkmal, um über Almersbach und Schöneberg die Basecamp „Emma“ zu erreichen. Bei Pizza und gekühlten Getränken konnte man den Ausflug Revue passieren lassen und tauschte sich in geselliger Runde, über die vielen gewonnen Eindrücke und Impressionen, bis in den späten Abend aus.