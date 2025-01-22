REGION – CDA Rheinland-Pfalz tagt in Neuwied-Torney – Neuer Vorstand gewählt und starkes Signal der Geschlossenheit

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Rheinland-Pfalz hat in Neuwied-Torney ihren neuen Landesvorstand gewählt. Die Delegierten bestätigten dabei die bisherige Landesvorsitzende Jessica Weller (Kreis Altenkirchen) im Amt.

Zu den Ehrengästen zählten MdL Gordon Schnieder, CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, MdEP Dennis Radtke, Bundesvorsitzender der CDA, Jan Einig, Oberbürgermeister von Neuwied, sowie Dirk Höhler, Ortsvorsteher von Neuwied-Torney.

In ihren Reden betonten Schnieder und Radtke die Bedeutung von wirtschaftlicher Stärke und sozialer Verantwortung. Gordon Schnieder forderte, Rheinland-Pfalz müsse endlich wieder ein Land werden, „das Wirtschaft und Innovation zusammendenkt – mit klaren Rahmenbedingungen, die Arbeitsplätze sichern und Investitionen anziehen.“

Dennis Radtke nahm in seiner Rede auch die Bundespolitik in den Blick und warb für einen Kurs der Erneuerung: „Es gibt Reformbedarf – nur bitte nicht mit der Kettensäge. Wir brauchen Reformen mit Maß und Ziel, die Vertrauen schaffen statt Angst.“

Er machte deutlich, dass Aufbruch und soziale Stabilität Hand in Hand gehen müssten. Nach ihrer Wiederwahl dankte die Landesvorsitzende den Delegierten für das Vertrauen sowie der CDA Neuwied und dem CDA Bezirk Koblenz-Montabaur, die die Veranstaltung federführend organisiert hatten. Ein besonderer Dank ging außerdem an die Junge Union Neuwied, die tatkräftig unterstützte und den Service während der Tagung übernahm.

Die CDA Rheinland-Pfalz kündigte zugleich ihre volle Unterstützung für Gordon Schnieder und den Landtagswahlkampf der CDU Rheinland-Pfalz an. Die CDA wolle „soziale Themen mitgestalten – von guter Arbeit über Pflege bis hin zu Bildungsgerechtigkeit“.