WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 20:00 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 20:30 Uhr)

  1. Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Werkhausen im Bereich der K 24 (Hauptstraße); Antrag auf Förderung
  2. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
  3. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  4. Verschiedenes
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Einwohnerfragestunde

Darius Tawrowski, Ortsbürgermeister

