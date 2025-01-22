WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen
Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 20:00 Uhr)
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 20:30 Uhr)
- Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Werkhausen im Bereich der K 24 (Hauptstraße); Antrag auf Förderung
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Darius Tawrowski, Ortsbürgermeister