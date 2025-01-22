WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 20:00 Uhr)

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 20:30 Uhr)

Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Werkhausen im Bereich der K 24 (Hauptstraße); Antrag auf Förderung Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Darius Tawrowski, Ortsbürgermeister