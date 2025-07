NEITERSEN – Walking Football in Neitersen – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen – SV Diez / Freiendiez 14:9

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 fand das Freundschaftsspiel des WSN gegen den SV Diez / Freiendiez auf der heimischen „Emma“ statt. Von Beginn an zeigte sich, dass mit dem Gegner eine sehr erfahrende Mannschaft auf dem Platz stand. Dies führte zu anfänglichen Problemen in unserem Team und der Gast konnte schon früh auf 1:0 stellen. Mit zunehmender Spielzeit hatten wir einen besseren Zugriff auf das Spiel und so konnten wir das Spiel verdient gewinnen. Der Gegner verlangte uns alles ab und sobald die Zuordnung in unserem Team gestört wurde, hatte der Gegner die Möglichkeit das Ergebnis zu verkürzen.

Ein sehr intensives und spannendes Walking-Football-Spiel zwischen zwei guten Mannschaften. Die gesamte Spieldistanz ging über 4 x 15 min.

1.Viertel: 3:2

2.Viertel: 4:1

3.Viertel: 5:1

4.Viertel: 2:5

Die Partie wurde von Uli Fenstermacher und dem SV-Jungschiedsrichter Bastian Hinc sehr gut geleitet. Ein intensives, aber immer faires Spiel, bei dem der Walking Football der eigentliche Sieger ist. Anschließend fand auf der Emma, bei Grillgut und gekühlten Getränken ein schöner Fußballabend einen würdigen Abschluss. Ein Dank ging an die Sportkameraden der SV Diez / Freiendiez und dem Schiedsrichtergespann sowie allen Helfern.

Die Tore für den WSN schossen: Miquel Cruces (8), Michael Rogge (3), Peter Lang (2), Rüdiger Krug (1). Für den WSN spielten: Miquel Cruces, Ralf Graben, Peter Schäfer, Bernd Schneider, Harald Engels, Rüdiger Krug, Günter Fuchshofen, Michael Rogge, Peter Lang.