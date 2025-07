NEUSTADT – Weinstraße – Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB 65

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend wurde nach Abschluss der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme die Fahrbahn der Bundesautobahn 65 zwischen den Abfahrten Neustadt Nord und Neustadt Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe gegen 00:15 Uhr wieder freigegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam es im Rahmen eines Überholvorganges zum Zusammenstoß zwischen einem Ford Kuga, einem Lamborghini und einem VW Golf. Der 58-jährige männliche Fahrer des Ford Kuga aus dem Rems-Murr-Kreis starb, aufgrund der Schwere der Verletzungen. Der 48-jährige Fahrer des Lamborghini blieb unverletzt, seine 13-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Fahrerin des VW Golf wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Ford Kuga und der Lamborghini total beschädigt, der VW Golf lediglich leicht. Die Sachschadenshöhe dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Edenkoben zum genauen Unfallgeschehen dauern weiterhin an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich telefonisch (06323-9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden. Quelle Polizei