PLECKHAUSEN – Diebstahl aus Vorgarten in Pleckhausen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18. Juli 2025, 21:00 Uhr und Samstag, 19. Juli 2025, 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein eingepflanztes Bäumchen und eine Solarlampe aus dem Vorgarten eines Anwesens in Pleckhausen, in der Hauptstraße. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei