NEITERSEN Stammtisch Alte Kameraden – 550 € an Förderverein der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen

NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. – Stammtisch Alte Kameraden – 550 € an Förderverein der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen

Freudiges „grunzen“ des Phrasenschweines im Wiedbachtal! Das Phrasenschwein der „Alten Kameraden“ überwacht mit strengem Blick die geselligen Abende der „Alten Kameraden“ des WSN. So achtet es auf Redensarten, fehlende Dienstkleidung oder tadelt die Verspätung von Mitgliedern.

So mancher Kamerad füttert gelegentlich das Phrasenschwein einfach aus Liebe zum WSN und der Jugendarbeit. Im Jahr 2025 sind so 550 € zusammengekommen. Die „Alten Kameraden“ freuen sich, dem Förderverein der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. die Spende zukommen zu lassen. Das Geld wird beim Förderverein speziell für die Belange der guten und umfangreichen Jugendarbeit des WSN eingesetzt und ist dort in besten Händen.