HÖHN – Verkehrsunfallflucht in Höhn

Freitag, dem 20.02.2026, im Zeitraum zwischen 11:50 bis 12:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn an einem schwarzen BMW X3 der Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle Polizei