HEUPELZEN – Friedhelm Adorf war 2025 weltweit schnellster Sprinter über 400 m in der Klasse M80

Friedhelm Adorf (Germany) zählte auch im Sportjahr 2025 weltweit zu den besten Senioren Sprintern! Nicht weniger als sechs Mal findet man Adorfs Namen in der Weltrangliste der Masters Leichtathleten, die von der Organisation „World Masters Athletics“ (WMA) geführt wird! Über 400 m steht Friedhelm Adorf mit 72,24 Sekunden auf dem ersten Platz der Weltrangliste, gelaufen bei der Hallen Weltmeisterschaft in Florida! Zweite Plätze belegte er in der Weltrangliste über 60 m- 9,15 Sekunden WM Florida- und über 200 m 29,71 Sekunden, ebenfalls gelaufen bei der Indoor WM. Auch bei den Outdoor Wettkämpfen findet man den Spitzensportler ganz vorne. So belegt er über 100 m (14,64 Sekunden) gelaufen bei der DM in Gotha und über 200 m (30,02 Sekunden) gelaufen bei der EM in Madeira, jeweils zweite Plätze! Noch nicht Einzug in die Bestenliste der WMA fand der neue Europarekord über 200 m von 29,78 Sekunden, den Adorf bei einem Sportfest in Wassenberg lief. Klar das Adorf mit diesen Zeiten auch in der europäischen- und Deutschen Bestenliste jeweils auf Platz eins steht!! Adorf ist langjähriges Mitglied in der ASG Altenkirchen und hat einen Startpass für die LG Rhein-Wied! Aktuell bereitet sich Adorf in einem Trainingslager auf Teneriffa für die 22. Deutschen Hallenmeisterschaften Masters vor, die vom 06.-08.März in Düsseldorf ausgetragen werden! Nachstehend Link zur Weltrangliste: https://mastersrankings.com/athlete-profile/?x1=2025&x8=938419430204FRIEDHELMADORF. Dietrich Rockenfeller für LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen