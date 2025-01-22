ALTENKIRCHEN – 18-jähriger Fahrzeugführer fällt in Altenkirchen erneut mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr auf

Freitagabend, 22.02.2026, gegen 23:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen durch. Hierbei konnte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Der 18-Jährige ist bereits wenige Wochen zuvor gleichgelagert in Erscheinung getreten. Quelle Polizei