DERNBACH – Trunkenheitsfahrt auf der BAB 3 – Fahrer hatte Alkohol und Drogen konsumiert

Nur knapp vier Stunden nach der ersten Trunkenheitsfahrt bei Sessenhausen wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur am Samstag gegen 11:50 Uhr ein weiterer in Schlangenlinien fahrender PKW zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Anschlussstelle Montabaur gemeldet. Die Beamten konnten das Fahrzeug aus dem Rheingau-Taunus Kreis fahrend auf der BAB 3 in Richtung Frankfurt feststellen und die Mitteilung der Zeugen so bestätigen, dass der PKW teilweise verkehrsgefährdend unterwegs war. An der Anschlussstelle Diez konnte das Fahrzeug letztlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem gab er an, auch unter dem Einfluss des berauschenden durch Cannabis zu stehen. Aus dem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und es wird die Sicherstellung des Führerscheins angestrebt, den der Beschuldigte zum Kontrollzeitpunkt nicht mitführte. Weiterhin wies der PKW an der Beifahrerseite frische Streifspuren auf, die auf einen engerfristigen Kontakt, vermutlich mit einer Schutzplanke und somit auf einen Unfall schließen ließen. Somit hat sich der Fahrzeugführer auch noch einer Unfallflucht strafbar gemacht. Quelle Polizei