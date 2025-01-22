ALTENKIRCHEN – Hissen der tibetischen Flagge am Kreishaus des Kreises Altenkirchen anlässlich des Tibetischen Nationalaufstands

Am Dienstag, den 10. März 2026, wird um 9:00 Uhr vor dem Kreishaus des Kreises Altenkirchen die tibetische Flagge gehisst. Mit dieser Aktion beteiligt sich der Kreis Altenkirchen an der bundesweiten Aktion „Flagge zeigen für Tibet“ und setzt ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk. Anlass ist der 67te Jahrestag der völkerrechtswidrigen Okkupation Tibets durch den chinesischen Staat am 10. März 1959. Dieser Jahrestag steht gleichzeitig für die Forderung für die Einhaltung der Menschenrechte, Religionsfreiheit und kulturelle Selbstbestimmung Tibets. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft werden anwesend sein.