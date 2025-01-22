NEITERSEN – Das Vereinsheim der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. muss umfassend renoviert werden

Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN) sind mit ca. 500 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein in der Ortsgemeinde Neitersen. Mittlerweile umfasst die Jugendabteilung, die zum Teil unter einer JSG mit Altenkirchen und Weyerbusch läuft, von den Bambini bis zur ältesten Jugendmannschaft fast 300 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region. Hinzu kommen zwei Seniorenmannschaften, eine Alte-Herren Mannschaft und seit wenigen Jahren auch eine sehr aktive Walking Football Abteilung mit einer aktiven Kooperation der Lebenshilfe Flammersfeld. Auch mit den Kindergärten Pusteblume Neitersen und Kunterbunt in Flammersfeld besteht eine Kooperation.

Die WSN-Tennisabteilung verfügt ganz aktuell und neu über einen offen buchbaren Padel-Court aus der Trendsportart, zusätzlich zu den bestehenden Sand-Tennisplätzen. Der Verein ist ebenfalls stolz seine Gymnastikgruppen „Dance Worx“, „Feel Good Fitness“ und „Haltung und Bewegung durch Ganzkörper Training“ anbieten zu können.

Dazu ist der Verein Eigentümer eines Vereinsheimes am Sportgelände „Auf der Emma“ in Neitersen. Das heutige Vereinsheim ist fast 40 Jahre alt und dementsprechend leider nicht mehr in einem zeitgemäßen Zustand. Der Innenausbau, insbesondere Sanitäranlagen, Küche, Fußboden, Heizung und Elektrik, sowie die Inneneinrichtung sind stark renovierungsbedürftig. Die Heizung soll auf eine moderne Wärmepumpe umgerüstet werden.

Ein modernes, ansprechendes Vereinsheim ist für die Wiedbachtaler Sportfreunde von elementarer Bedeutung, denn es soll natürlich auch wieder ein Treffpunkt der Geselligkeit für die ganze Ortsgemeinde Neitersen und die Umgebung werden.

Auch die ganzen Sportler, Übungsleiter und Zuschauer sollen nach dem Training oder den Spielen wieder an einem schönen, neuen Ort über den Fußball fachsimpeln oder sich über aktuelle Geschehnisse austauschen. Zeitweise war das Vereinsheim „auf der Emma“ vor allem für viele Ortsansässige die einzige Lokalität im Ort, sodass der Verein auch sie wieder herzlich willkommen heißen möchte.

Es soll also ein Treffpunkt der Sportlerinnen und Sportler sein, der Mitgliederinnen und Mitglieder und ganz besonders eine Begegnungsstätte für Integration durch den Sport, für Alt und Jung sein. Ein Treffpunkt des Austausches und der Geselligkeit!

Für eine solche umfassende Renovierung freut sich der Verein auf die großzügige Unterstützung eines heimischen Bauunternehmers zurückgreifen zu können. Dafür wurde vom Bauunternehmer ein Kostenvoranschlag von ca. 55.000 € gemacht. Davon müssen die Wiedbachtaler Sportfreunde einen großen Eigenanteil in Höhe von ca. 25.000 € aus Rücklagen entnehmen, während weitere Mittel über Spenden der Gönner und Freunde des Vereins hinzukommen sollen.

Dafür wurde ein Crowdfunding-Projekt bei der Westerwald Bank gestartet. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der Projekte aufgestellt werden und für die unter dem Slogan ‘‘viele schaffen mehr‘‘ Spenden gesammelt werden. Die Finanzierungsphase ist aktuell in vollem Gange. Das Ziel des WSN liegt hier bei 6.000 €. Als regional verankerte Bank unterstützt die Westerwald Bank diese Projekte. Jede erste Spende einer Person ab 5,00 € wird durch die Bank mit 10,00 € zusätzlich unterstützt. Der Verein hofft daher auf die Unterstützung und Hilfe von vielen Mitgliedern, Freunden, Fans und Gönnern, sodass der angestrebte Betrag erfüllt werden kann. Das Projekt ist unter folgendem Link zu finden: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/vereinslokal-aufderemma. Zusammen bekommen wir dieses Projekt umgesetzt, denn viele schaffen mehr! Rene Zimmermann – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen – 1. Vorsitzender Fotos: WSN