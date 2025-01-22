LAHNSTEIN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 bei Lahnstein – Motorradfahrer schwer verletzt

Samstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 42 bei Lahnstein, kurz nach der Auffahrt zur B 260 in Fahrtrichtung Koblenz. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei geriet ein Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle, stürzte über die Leitplanke und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Durch den Rettungsdienst wurde der nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge ergaben sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Quelle: Polizei