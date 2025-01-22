SELBACH – Sonntag feiert Selbach wieder das Fest der Hl. Anna

Am kommenden Sonntag feiert Selbach wieder das Fest der Hl. Anna, der Patronin der örtlichen Kirchengemeinde. Diesen Namen trägt auch das 1863 erbaute Kirchlein an der Straße hinauf nach Kirchseifen. Die erste eigene Pfarrprozession zu Ehren Annas fand 1945 statt. Von Beginn an schmückte ein prächtiges Fensterbild die Sakristei. Es zeigt Anna beim Unterweisen der Gottesmutter Maria. Inzwischen steht das Kunstwerk aber leider nicht mehr so im Mittelpunkt wie es eigentlich sein sollte. Aber neben dem Altar wacht eine Statue über die Gottesdienstbesucher. Einige Straßenanlieger errichten vermutlich wieder einen Blumenteppich neben dem Gotteshaus.

Vor vier Jahren, im Juli 2022, stellte er eindrücklich das Friedensymbol mit einer Taube auf dem Kreuz dar. Der völkerrechtswidrige russische Überfall auf die Ukraine lag erst einige Wochen zurück. Am Sonntag feiert man voraussichtlich den Ehrentag mit einer Hl. Messe auf dem Dorfplatz und der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Anschließend lädt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft zum Schützenfest ein. Vor genau 90 Jahren übrigens hat das erste Selbacher Schützenfest überhaupt stattgefunden.

Die Heimatzeitung berichtete im August 1936 sinngemäß: „Am morgigen Sonntag steigt hierselbst das erste Schützenfest. Was Wunder, wenn alt und jung seine Ehre darin setzt dem Dorf ein festliches Aussehen zu geben. Girlanden und Pforten aus Eichenlaub schmücken die Straßen des Festzugs, die Häuser wetteifern im Schmuck von frischem Grün. Und die schließlich die Königsstraße! Man wird sie nicht mehr wiedererkennen, so versprechen die Anwohner. Auf buntem Blumenteppich wird Selbachs erster Schützenkönig, Wilhelm Krämer, in frohem Festzug zu seinem Thron geleitet. Also ist Selbach bereit zum Empfang der vielen Gäste von nah und fern, die sich zum Schützenfest hierselbst ein Stelldichein geben“. Soweit die Zeilen von 1936. Am Sonntag wird sich ein ähnliches Bild ergeben. Dann begrüßt der Ort seinen neuen Schützenkönig, der im Beisein der Bruderschaft die Anna-Prozession begleitet. (bt) Fotos: Bernhard Theis