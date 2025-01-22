BINGEN – Verkehrsunfall auf der BAB 61 bei Bingen am Rhein – zwei Folgeunfälle im Rückstau

Samstag, den 18.07.2026, ereignete sich gegen 11:28 Uhr auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem es drei verletzte Personen gab. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Zwei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für etwa 40 Minuten gesperrt werden. Infolge des entstandenen Rückstaus kam es zu zwei weiteren Verkehrsunfällen. Diese stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem Rückstau, infolge der Vollsperrung. Es kam jedoch nur zu lediglich leichten Sachschäden. Quelle: Polizei