MARENBACH – Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im SV „Im Grunge“ Marenbach am Schützenfestsonntag

Der Schützenfestsonntag in Marenbach erfreute sich sonnigem, aber nicht zu warmen Wetter. Die Begrüßung in der Ortsmitte war gelaufen, der kurze Festzug führte in Richtung Schützenhaus und Festplatz. Die Majestäten, Ehrengäste und Vereinsvorstände hatten die Schützenparade abgenommen. Den befreundeten Schützenvereinen folgten die gekrönten Häupter des SV „Im Grunde“ Marenbach ins Festzelt, wo sie mit anhaltendem Beifall begrüßt wurden. Während die Schützen und Gäste sich erfrischende Getränke zuführten, präsentierten die Westwaldklänge Asbacher Land ein Zeltkonzert. Anschließend nahm der Vorstand einige Ehrungen vor.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft: Wilhelm Lohfink, Markus Prinz, Cornelia Schumacher, Markus Schürger und Lutz Reichelt.

Für 25 Jahre Hauptmann wurde Julian Eschemann geehrt.

Für 30 Jahre Hauptmann wurde Harald Roezel geehrt.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Horst Flemmnig und Reinhard Liegends.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Bernd Blume, Karl-Heinz Fuchs, Heinz Willy Hassel und Wolfgang Bergmann geehrt.

Eine besondere Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde dem ehemaligen Schützenmeister Manfred Engelbert zuteil.

Anschließend nahm der Jugendleiter Udo Walterschen noch die Übergabe von Schießurkunden der Jungschützen vor. Fotos: Diwa + Rewa