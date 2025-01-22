NEITERSEN – 24. Westerwälder Literaturtage – AUSVERKAUFT – Oliver Steller – Balladen – Gedichte Plus – Am 29. August in der Wied Scala in Neitersen

NEITERSEN – 24. Westerwälder Literaturtage – Oliver Steller – Balladen – Gedichte Plus – Am 29. August in der Wied Scala in Neitersen

Die Veranstalter der Westerwälder Literaturtage geben bekannt, dass die Lesung mit Oliver Steller Freitagabend, 29. August 2025 um 20 Uhr in der Wied Scala in Neitersen restlos ausverkauft ist! Lediglich die bereits vorbestellten Karten können am Abend abgeholt werden. Es gibt keine Tickets mehr an der Abendkasse zu kaufen.