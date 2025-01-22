KOBLENZ – Explosion Arenberger Straße in Koblenz

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei kam es zur Verpuffung in einer Autowerkstatt. Dadurch wurde ein 16-jähriger Auszubildender so stark verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein weiterer Mitarbeiter verletzte sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht. Gebäudeschaden war nicht feststellbar. Im Rahmen des Einsatzes musste die Arenberger Straße für 45 Minuten gesperrt werden. Aktuell wird von einem Betriebsunfall ausgegangen. Quelle: Polizei