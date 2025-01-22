KANDEL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 65 bei Kandel

Am 28. August 2025 kam es gegen 12:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach. Ein 44- jähriger Fahrer eines Transporters übersah vermutlich das Stauende. Er fuhr auf einen stehenden LKW auf und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Ludwighafen gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch bis voraussichtlich 19:00 Uhr an. Quelle: Polizei