MARIENRACHDORF – 16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf/WW. Wird vermisst

Seit Mittwochvormittag, 27. August 2025 wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in jugendgefährdendem Milieu aufhält.

Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare. Bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift, schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke „DC Shoes“. Vermutlich führt sie eine pinke Tasche sowie einen Schlafsack mit sich.

Lichtbilder der Vermissten sowie der Kleidung können unter https://s.rlp.de/l1dtvo6 eingesehen werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende Dienststelle ist derzeit die Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260). Quelle: Polizei