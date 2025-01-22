MONTABAUR – Verkehrsunfall auf der BAB 3 Fahrtrichtung Köln – Baustellenanhänger beschädigt

Am 28.03.2026 gegen 02:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, Kilometer 86 ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, mit einem Baustellenanhänger. Der stand als Vorwarner auf dem Seitenstreifen, um die nachfolgende Fahrstreifenreduzierung der eingerichteten Baustelle anzukündigen. Der Anhänger und das unfallverursachende Fahrzeug wurden beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Fahrzeugteile des Unfallverursachers ebenfalls beschädigt. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Anhängers war die Richtungsfahrbahn Köln für ca. 50 Minuten gesperrt. Quelle: Polizei