WALDBREITBACH – LISSABON – Unvergessliches Flair vor beeindruckender Kulisse – Athleten des VfL Waldbreitbach erlaufen sich Lissabon

„Es war ein besonderes Erlebnis und ein unvergessliches Flair“, hat Cilli Engels nach ihrem Halbmarathon Mitte März in Lissabon gesagt. Wie ihr Mann Marcel bewältige die Athletin des VfL Waldbreitbach die fast 21,1 Kilometer vor beeindruckender Kulisse. „Das absolute Highlight war der Start und die ersten Kilometer über die bekannte Brücke des 25. April. Das Wahrzeichen bot einen spektakulären Blick über die Stadt“, erklärt Marcel, der nach 1 Stunde und 21 Minuten im Ziel eintraf, seine Frau benötigte 1 Stunde und 55 Minuten.

Wer sich ebenfalls gerne laufend bewegt, ist herzlich zum Lauftreff des VfL Waldbreitbach eingeladen, der immer mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) stattfindet. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.