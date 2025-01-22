ALTENKIRCHEN – Tai Chi für Anfänger startet mit einem Frühjahr-Intensivkurs im Haus Felsenkeller

In diesem Kurs wird speziell auf die Bedürfnisse von Menschen eingegangen, die Tai Chi kennenlernen möchten. Die sogenannte Tai Chi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Die langsamen, ruhigen und fließenden Bewegungen wirken wie ein Fluss, der die Lebensenergie aktiviert. Es wird sich viel Zeit und Ruhe genommen, um die entspannenden Wirkungen des Tai Chi auf Körper, Geist und Seele zu erfahren. Mit den Tai Chi Bewegungen nimmt man sich eine wohltuende Pause vom hektischen Alltag. So werden die Lebens- und Selbstheilungskräfte wieder aktiviert.

Mit Blick auf die wärmeren Tage gibt dieser Kurs die Möglichkeit, schon im Frühjahr Schwung und Elan aufzubauen und motiviert und ausgeglichen in die wärmere Jahreszeit zu starten.

Schwerpunkt in diesem Kurs ist das vertiefende Erlernen der Tai Chi Form und die individuelle Korrektur der Körperausrichtung. Neue Formen lernen und häufiges Wiederholen schult und übt die Eigenwahrnehmung.

Immer montags, vom 13.04. bis 06.07. und an zehn Terminen von 15.30 bis 16.30 Uhr kann man mit einer Gebühr von 113 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.