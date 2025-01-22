A K T U E L L- WESTERBURG – Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten und einer schwerstverletzten Person auf der L 288

Freitagabend, 27.03.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L 288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Westerburg und Hinzuziehung des Verkehrsunfallteams ergab sich folgender Unfallhergang: Eine 22-jährige Fahrerin aus der VG Rennerod befuhr mit ihrem PKW die L 288, aus Richtung Guckheim kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Ein 65-jähriger Fahrer aus der VG Bad Marienberg befuhr die L 288 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Ausfahrt Westerburg-Wörth überholte die Fahrerin einen anderen PKW und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW. Sowohl die 22 Jahre alte Fahrerin als auch der 65-jährige Fahrer wurden tödlich verletzt. Im Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin befand sich zudem eine 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg. Sie wurde schwer verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Um 03:00 Uhr wurde die Landstraße wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Quelle: Polizei