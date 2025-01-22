A K T U E L L- WESTERBURG – Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten und einer schwerstverletzten Person auf der L 288 bei Westerburg

Freitagabend, 27.03.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L 288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeugführer der beteiligten PKW’s wurden tödlich verletzt, eine Beifahrerin wurde schwerstverletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen. Die L 288 ist derzeit noch gesperrt. Ermittlungen bezüglich des Unfallherganges dauern an. Quelle: Polizei