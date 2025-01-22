LINZ – Moderne Bauchchirurgie verständlich erklärt

Im Rahmen der Patientenveranstaltungen lädt der Chefarzt, Dr. Spell, am 14. April zu einem informativen und spannenden Vortrag ins Franziskus Krankenhaus Linz ein. Im Fokus steht die Bauchchirurgie – ein vielseitiges medizinisches Fachgebiet, das sich mit Erkrankungen der Bauchorgane beschäftigt. Dazu gehören unter anderem Eingriffe an Magen, Darm, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse sowie bei Hernien (Brüchen der Bauchwand). Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der minimalinvasiven Chirurgie. Diese modernen Operationsverfahren – oft auch als „Schlüssellochchirurgie“ bezeichnet – ermöglichen Eingriffe über kleinste Schnitte. Das bedeutet für viele Patientinnen und Patienten weniger Schmerzen, kleinere Narben und häufig eine schnellere Erholung. Doch wann ist ein solcher Eingriff möglich? Welche Operationen können minimalinvasiv durchgeführt werden – und wann ist doch eine klassische offene Operation notwendig?

Herr Dr. Spell gibt Ihnen einen verständlichen Einblick in die verschiedenen Methoden, die wir im Franziskus Krankenhaus anwenden. Er erklärt anschaulich die Unterschiede der Verfahren, zeigt Vorteile und Grenzen auf und geht darauf ein, wie sich die jeweiligen Techniken auf den Heilungsverlauf auswirken.

Natürlich bleibt auch ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragen: 14. April um 18:00 Uhr in der Cafeteria des Franziskus Krankenhauses in Linz am Rhein. Interessierte Patientinnen und Patienten sowie Angehörige sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: qm@krankenhaus-linz.de.

Foto: Chefarzt Dr. Christian Spell – Foto: Kerstin Güntzel