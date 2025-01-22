LINKENBACH – Nachhaltiger Fortschritt bei der Abfallwirtschaft – Photovoltaikanlage in Betrieb genommen

Die Abfallwirtschaft freut sich, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz und Energieeffizienz bekannt zu geben: Auf der Intensivrotte und der Werkstatt wurde erfolgreich eine moderne Photovoltaikanlage mit insgesamt 1.340 Modulen installiert und in Betrieb genommen.

Landrat Achim Hallerbach (Mitte), Vorstand der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied Andreas Saal (rechts) und Vorstand der Rhein-Hunsrück-Entsorgung Thomas Lorenz (links) haben gemeinsam den symbolischen Banddurchschnitt vollzogen. Mit einer Anlagengröße von rund 600 kWp Modulleistung und einer erwarteten jährlichen Energieerzeugung von etwa 540.000 kWh wird künftig ein wesentlicher Teil des eigenen Energiebedarfs – insbesondere für die Abluftreinigungsanlage (RTO) sowie die Intensivrotte – durch umweltfreundlichen Solarstrom gedeckt.

Damit reduziert sich nicht nur die Abhängigkeit von externen Energiequellen, sondern auch der CO₂-Ausstoß erheblich: Die Anlage spart jährlich rund 370 Tonnen CO₂ ein. Rechnerisch können mit der erzeugten Energiemenge etwa 150 Haushalte bilanziell versorgt werden.

Ein besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartnern, dem Landkreis Bad Kreuznach und dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die uns darin unterstützt haben, dieses Projekt zu realisieren. Ihr Engagement unterstreicht die gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Abfallwirtschaft im Landkreis Neuwied.

Die Installation der Photovoltaikanlage wurde nach der Ausschreibung noch im selben Jahr (Ende 2025) durch die GmbH Solar Conze umgesetzt, was reibungslos und ohne nennenswerte Probleme funktionierte. Die professionelle Planung und Ausführung haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Anlage termingerecht fertiggestellt und in Betrieb genommen werden konnte.

Mit der neuen Photovoltaikanlage setzt die Abfallwirtschaft ein klares Zeichen für den Ausbau erneuerbarer Energien und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen rund um die Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied finden Bürgerinnen und Bürger auf der Website www.abfall-nr.de.