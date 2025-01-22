MONTABAUR – Greifvogel nach Kollision mit PKW verletzt – Polizei rettet das Tier.

Samstagmittag, 27. Dezember 2025, ereignete sich gegen 12:53 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe des BAB-Kilometers 68. Ein großer Mäusebussard flog gegen die Windschutzscheibe eines PKW. Der Vogel erlitt durch den Aufprall Verletzungen und wurde durch die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur von der Fahrbahn gerettet und unmittelbar in die Wildvogelauffangstation nach Kirchwald gebracht. Dort konnte der Greifvogel fach- und tierärztlich versorgt werden. An dem PKW entstand nur geringer Sachschaden. Quelle Polizei