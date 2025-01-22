KREIS ALTENKIRCHEN – Ehrennadel des Landes für Elmar Deneu

Unter all den vielen, vielen Menschen, die sich im Kreis Altenkirchen in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich engagieren und dafür hohe Anerkennung verdienen, sticht er noch einmal besonders hervor – allein schon wegen der langjährigen Konstanz: Elmar Deneu blickt seit fast 60 Jahren über den Tellerrand des eigenen Egos, indem er sich unermüdlich sowohl für seinen Verein und seinen Sport als auch das Gemeinwohl seiner Mitbürger einsetzt. Es ist daher nur eine rhetorische Frage: Was wären der Schützenverein Maulsbach und der Bezirk 13 (Altenkirchen-Oberwesterwald) im Rheinischen Schützenbund ohne die ehrenamtliche Arbeit des Fiersbachers?

Für seine großen Verdienste erhielt Deneu jetzt von Landrat Dr. Peter Enders in Vertretung des Ministerpräidenten die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Zu den ersten Gratulanten gehörten Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Carsten Pauly sowie zahleiche Wegbegleiter aus dem Verein. Landrat Enders freute sich dabei einmal mehr, einen Menschen aus „unserer Mitte“ zu würdigen, der sich in beispielhafter Weise für das Gemeinwesen und seine Bürgerinnen und Bürger einsetze.

Deneu kann die Ehrennadel einer enormen Kette an Auszeichnungen hinzufügen. Erst im Oktober wurde der 72-Jährige zum Ehrenmitglied des Bezirks 13 ernannt, wo er insbesondere für die Waffensachkunde erster Ansprechpartner war. Über Jahrzehnte war es ihm ein Anliegen, Menschen für den Schießsport zu begeistern. Und als wäre dies alles nicht schon zeitraubend genug: 20 Jahre lang gehörte der Geehrte dem Ortsgemeinderat Fiersbach an, darunter zehn Jahre als 1. Beigeordneter.

„Wofür Sie sich auch einsetzten, Sie haben stets viel Zeit, Energie und Ideen investiert. Sie reden nicht bloß, Sie fordern nichts von anderen ein, sondern handeln selbst“, betonte Landrat Enders bei der Verleihung der Ehrennadel und wies noch einmal darauf hin, dass man das Engagement von Menschen wie Elmar Deneu nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfe. „Deshalb bin ich froh, dass es bei uns im ländlichen Raum trotz vieler Schwierigkeiten um die Kultur des bürgerschaftlichen Engagements gut bestellt ist.“