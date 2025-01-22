GROSSNIEDESHEIM – Autobahnpolizei Ruchheim – Hund läuft über BAB 61

Am 26. Dezember 2025 gegen 14 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen freilaufenden Hund auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms. Bei Eintreffen der Streife vor Ort, war der Hund durch mehrere Verkehrsteilnehmer bereits auf dem Standstreifen eingefangen worden. Die Streifenwagenbesatzung übernahm den äußerst braven Vierbeiner und konnte ihn kurz darauf an die Verliererin übergeben. Die gab an, dass sich der Hund während eines Spazierganges plötzlich losgerissen hätte und davongerannt wäre. Quelle Polizei