KOBLENZ – International Studierende als Fachkräfte der Zukunft: Hochschule Koblenz unterstützt Studierende mit StayKO

Deutschland zählt zu den beliebtesten Studienorten weltweit, und viele internationale Studierende möchten nach dem Abschluss bleiben. Das Projekt StayKO der Hochschule Koblenz unterstützt sie beim Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt – von der Bewerbung über den Lebenslauf bis hin zu Vorstellungsgesprächen – und fördert so langfristige Integration und Fachkräftesicherung.

Deutschland als Studienland Nummer eins

Die aktuelle Studie „Benchmark internationale Hochschule“ (BintHo) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zeigt: Drei Viertel der internationalen Studierenden nennen Deutschland als bevorzugtes Ziel für ein Auslandsstudium. Gründe dafür sind unter anderem die Technologieführerschaft Deutschlands, englischsprachige Studiengänge, attraktive Berufsperspektiven sowie vergleichsweise niedrige Studien- und Lebenshaltungskosten.

Mehr als die Hälfte möchte in Deutschland bleiben

Zwei Drittel der internationalen Studierenden planen, nach dem Abschluss zunächst in Deutschland zu bleiben, weitere 28 Prozent sind unschlüssig. Rund die Hälfte strebt eine langfristige Berufstätigkeit an, viele denken sogar an eine Unternehmensgründung.

Alltagsbarrieren überwinden

Trotz überwiegend positiver Campus-Erfahrungen berichten internationale Studierende von Herausforderungen im Alltag – etwa bei der Wohnungssuche, im Umgang mit Behörden oder im Kontakt zu deutschen Mitstudierenden. Erfahrungen mit nonverbalem diskriminierendem Verhalten, Stereotypisierung oder Alltagsrassismus sind keine Seltenheit.

StayKO: Unterstützung beim Übergang in den Arbeitsmarkt

Hier setzt das Projekt Stay in Koblenz (StayKO) an: Es hilft internationalen Studierenden, diese Hürden zu überwinden und bietet praxisnahe Unterstützung bei Bewerbungen, Lebensläufen und Vorstellungsgesprächen. Mit dem Projekt „StayKO“ trägt die Hochschule Koblenz dazu bei, internationale Studierende für ein Hochschulstudium zu gewinnen, erfolgreich zu begleiten und als hochqualifizierte Fachkräfte für den regionalen Arbeitsmarkt zu sichern. So erleichtert StayKO nicht nur die Integration in den regionalen Arbeitsmarkt, sondern nutzt zugleich das große Fachkräftepotenzial, das internationale Studierende für die Region und Deutschland insgesamt bieten.

Die Projektstruktur richtet sich nach dem Qualifikationspfad internationaler Studierender und beginnt mit studienvorgelagerten Deutschkursen, die mit einer TestDaF-Prüfung an der Hochschule Koblenz abschließen (TestDaF = Test Deutsch als Fremdsprache). Für den Studienerfolg entscheidend sind zudem studienbegleitende Deutschkurse, die Förderung der sozialen Integration sowie eine intensive Beratung und Betreuung durch das das International Office. Interessierte können sich für die vorbereitenden, kostenfreien Deutschkurse hier anmelden: https://www.hs-koblenz.de/rmc/international-office/stayko/studienvorbereitende-deutschkurse

Gefördert wird StayKO durch den Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) im Rahmen der Fachkräftesicherung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). „StayKO erleichtert Studierenden den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt und trägt gleichzeitig zur langfristigen Integration und Fachkräftesicherung bei“, sagt Anne Quander, Leiterin des International Office.

Kontakt zum Projekt StayKO können Interessierte per Mail an stayko@hs-koblenz.de aufnehmen. Foto (Hochschule Koblenz/ Marcus Gloger)