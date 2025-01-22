ALTENKIRCHEN – Kreisjugendpflege startet ins neue Jahr

Mit gleich drei Angeboten für Kinder und Jugendliche startet die Kreisjugendpflege im Januar ins neue Jahr:

Am Freitag, 23. Januar, wird in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Berod von 16 bis 18 Uhr ein Workshop unter dem Motto „Seifen gestalten und Peeling“ angeboten. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 10 Euro. Interessierte Erziehungsberechtigte können ihre Kinder beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de anmelden.

Anschließend wird es sportlich: Am Sonntag, 25. Januar, geht es zum Eishockeyspiel zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg IceTigers in die Lanxess-Arena nach Köln. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren, die Lust auf ein packendes Sporterlebnis in großer Arena-Atmosphäre haben. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 10 Euro und beinhaltet Eintritt, Hin- und Rückfahrt mit dem Zug. Die Abfahrt erfolgt um die Mittagszeit ab Wissen, die Rückkehr ist für den Abend vorgesehen. Begleitet wird die Gruppe von Mitarbeitenden der Jugendpflege, die für Betreuung und Sicherheit sorgen. Eine Anmeldung ist ebenfalls unter anna.beck@kreis-ak.de möglich. Die Plätze sind begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.

Am Samstag, 31. Januar, um 15 Uhr ist das Hohenloher Figurentheater mit dem Stück „Frau Holle“ zu Gast im Bürgerhaus Berod, ein Theater für alle großen und kleinen Menschen ab vier Jahren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land beträgt der Eintritt nur 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.