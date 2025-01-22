MONTABAUR – Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur

Eine Geschwindigkeitskontrolle am Vatertag auf der B 49 im Bereich des sog. „Großen Herrgotts“ brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- Euro und ein Punkt zu. Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und neun Verwarnungen nach sich. Quelle: Polizei