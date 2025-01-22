MONTABAUR – Einbruch in Neubau und Baucontainer in Montabaur

Zwischen Freitag, den 20.03.2026, 13:00 Uhr und Montag, den 23.03.2026, 06:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in Baucontainer und den Rohbau des Neubaus der Anne-Frank-Realschule in der Von-Bodelschwingh-Straße in Montabaur. Durch Unbekannte wurden die Container aufgebrochen und Werkzeug, sowie Baumaterial entwendet. Aus dem Rohbau wurden zudem bereits montierte Kupferleitungen abgeschnitten und entwendet. Die Polizei Montabaur sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe getätigt haben. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Nummer 02602-92260 entgegen. Quelle: Polizei