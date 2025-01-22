KÖTTINGERHÖHE – Wahllokal Köttingerhöhe

Eines der zehn Wahllokale im Stimmbezirk 11704 der Stadt Wissen ist in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ beheimatet. Sie liegt im Stadtteil Köttingerhöhe. Zur Stimmabgabe im Rahmen der Landtagswahl waren insgesamt 1.155 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. 481 davon bevorzugten die Wahl per Brief. Die acht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer berichteten über einen ruhigen Fortgang der Prozedur und konnten schon gegen 19 Uhr das Endergebnis der Auszählung an das Rathaus weiterleiten. (bt) – Foto: Bernhard Theis