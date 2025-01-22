KOBLENZ – Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Koblenz (Stadtteil Rauental)

In der Nacht von Sonntag, dem 22.03.2026, auf Montag, dem 23.03.2026, kam es im Koblenzer Stadtteil Rauental im Bereich der Steinstraße und Otto-Fohl-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der Täter beschädigte an vier ordnungsgemäß entlang der Straße geparkten Fahrzeugen die Seitenspiegel. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde ein am Straßenrand abgestellter Staubsauger in die Heckscheibe geworfen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unbekannten Täter und / oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich an die Polizeiinspektion Koblenz 1 zu wenden. Quelle: Polizei