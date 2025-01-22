OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
Am Dienstag, 31. März 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses der Ortsgemeinde Oberirsen
- Benutzungsgebühren des Bürgerhauses Oberirsen durch andere Personen oder Personengruppen
- Auftragsvergabe – Errichtung Unterstellplatz
- Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses im Außenbereich
- Wegeeinziehungen Gemarkung Rimbach, Flur 10, Flurstück 29/1 und Flurstück 31
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin