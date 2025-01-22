OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 31. März 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses der Ortsgemeinde Oberirsen Benutzungsgebühren des Bürgerhauses Oberirsen durch andere Personen oder Personengruppen Auftragsvergabe – Errichtung Unterstellplatz Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses im Außenbereich Wegeeinziehungen Gemarkung Rimbach, Flur 10, Flurstück 29/1 und Flurstück 31 Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes

Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin